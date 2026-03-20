Collaborazione tra minoranza e maggioranza per ottimizzare il progetto, Stefano Demontis, FdI,: “Un lavoro che sta procedendo nella giusta direzione”. Di recente si è svolto un incontro con l’Assessore Francesco Murtas per fare il punto sull’iniziativa, presentata in Commissione, riguardante il progetto di agevolazione per le persone che hanno superato i sessantacinque anni di età.

“Si tratta di un sostegno economico per svolgere attività fisica in centri abilitati: per migliorare la salute cardiovascolare, aumentare forza e flessibilità, ridurre il rischio di osteoporosi, migliorare equilibrio e coordinazione, ridurre stress ed ansia, migliorare la funzione cognitiva” spiega Demontis.

“Occorre definire alcuni passaggi anche di natura finanziaria ed il progetto diventerà realtà. Così, oltre ai giovani, anche chi è avanti con gli anni potrà beneficiare di un servizio molto utile”.

Sport sinonimo di salute e benessere sia fisico che mentale a tutte le età, insomma, che mette d’accordo tutti: “Il nostro compito non è solo quello di controllare l’operato della Giunta, ma anche quello di stimolare e collaborare per migliorare ed innovare i servizi a vantaggio dei nostri concittadini. Collaborazione resa possibile dalla disponibilità dell’assessorato allo sport”.