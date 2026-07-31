È stato recuperato il corpo di uno dei sei dispersi sotto le macerie del crollo della palazzina lungo la statale 114 a Pistunina, vicino Messina. Si tratta del commerciante Carmelo Leone. Altre 5 persone risultano purtroppo ancora disperse: e sorelle Sara e Rosa Leone, il marito di quest’ultima Santino Magazzù e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Non si hanno notizie nemmeno della messinese Alessandra Frazzica, commessa del negozio cinese al primo piano della struttura.

“Abbiamo trovato una persona che si trovava negli appartamenti del piano di sopra ma abbiamo molte difficoltà perché c’è un incendio non ha smesso di essere acceso e quindi questo ha reso tutto più complicato”, le parole del comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio.

Sul luogo della tragedia stanno lavorando da ieri pomeriggio senza sosta 60 vigili del fuoco che si stanno anche adoperando per scoprire l’origine dell’esplosione.