Da domani, sabato 1° agosto, sarà più semplice raggiungere l’aeroporto di Cagliari in treno anche nelle ultime ore della giornata. Entrano infatti in servizio due nuove coppie di corse serali del Regionale di Trenitalia tra la stazione di Cagliari e lo scalo “Mario Mameli” di Elmas, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti in coincidenza con gli ultimi voli. Nel dettaglio, i nuovi treni partiranno da Cagliari alle 23.00 (arrivo all’aeroporto alle 23.13) e alle 23.46 (arrivo alle 23.59). In direzione opposta, dall’aeroporto verso il centro città, le partenze sono previste alle 23.23 (arrivo a Cagliari alle 23.36) e alle 00.12 (arrivo alle 00.25).

Il potenziamento del servizio consentirà di coprire una fascia oraria finora priva di collegamenti ferroviari, offrendo un’opportunità in più ai passeggeri, ai residenti e ai lavoratori dello scalo aeroportuale. “È un intervento concreto che risponde a una richiesta che ci è stata rappresentata più volte dagli utenti”, sottolinea l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca. “Con queste nuove corse colmiamo un vuoto importante nei collegamenti serali tra Cagliari e il principale aeroporto della Sardegna, offrendo una soluzione più efficiente a chi viaggia e a chi lavora nello scalo”.

L’assessora evidenzia inoltre che il rafforzamento del servizio rientra nella strategia della Regione per incentivare l’uso del trasporto pubblico e l’intermodalità. “L’aeroporto di Cagliari è il principale punto di accesso all’Isola e deve poter contare su collegamenti ferroviari sempre più capillari e adeguati agli orari del traffico aereo. Ogni miglioramento in questa direzione significa offrire un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto privata, rendendo gli spostamenti più semplici, sostenibili ed efficienti”.