Elmas, dieci contro uno in via del Pino Solitario: sedicenne aggredito davanti alla fidanzata

Brutale aggressione in serata in via del Pino Solitario a Elmas. J.A., nato nel 2005, residente a Sant’Andrea Frius, è stato aggredito da dieci persone davanti agli occhi della sua fidanzata. Il ragazzo, all’arrivo dei carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, ha spiegato di non sapere i motivi del pestaggio: è stato poi trasportato all’ospedale Brotzu da un’ambulanza del 118, presto formalizzerà una querela. Le indagini dei militari sono a tappeto, al vaglio anche la presenza di possibili telecamere nella zona.