Clara Pili a Radio CASTEDDU: “43mila sardi hanno perso il lavoro, tante donne costrette a dimettersi”

Clara Pili giovane imprenditrice, ex guida di Confindustria a Radio CASTEDDU: “Un’ecatombe di posti di lavoro al femminile, in un anno come questo dove la pandemia ha costretto molte donne a doversi occupare della Dad dei figli che rimanevano a casa. E questo ha fortemente influito sulle scelte e sulle rinunce di certi contratti. A livello nazionale la situazione è peggiorata a causa della pandemia e in Sardegna non partivamo già da una buona base prima del covid perché nell’isola il tasso di occupazione è tra i più bassi in Europa. Dopo il Covid questo dato è peggiorato ancora di più, l’occupazione è calata del 10% e la Sardegna è l’unica regione ad avere un dato a doppia cifra.

Un crollo, che se sommato all’occupazione maschile, arriva a 43 mila posti di lavoro in meno. Quando si sbloccheranno i licenziamenti si dovranno mettere in campo delle misure shock che possano consentire di poter avere degli aiuti importanti”.

