Un arresto e sei denunce sono il bilancio di una notte di controlli dei carabinieri della compagnia di Siniscola lungo la costa tra Gallura e Baronia. Ad Agrustos di Budoni, i militari hanno arrestato un 37enne di Olbia trovato con 50 grammi di cocaina, nascosti in un guanto, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga, secondo una prima stima, avrebbe fruttato circa 4.500 euro. A Siniscola un 27enne è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore dopo essere stato trovato in possesso di hashish.

Sei automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l’influenza dell’alcol nei controlli effettuati tra San Teodoro e Siniscola. I tassi alcolemici hanno sfiorato i 2 grammi per litro. Ritirate le patenti. Tra i denunciati anche turisti provenienti da altre regioni e residenti locali. I controlli dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni.