Sole e temperature ancora sopra la media di fine settembre in Sardegna, dove nei prossimi giorni il bel tempo accompagnerà l’Isola con valori massimi fino a 31 gradi. L’alta pressione sul Mediterraneo terrà lontane le perturbazioni e garantirà condizioni stabili soprattutto sulle zone centro-meridionali e nelle aree interne.

A fare la differenza sarà soprattutto l’escursione termica tra il giorno e la notte. Durante le ore più calde il termometro potrà raggiungere i 30 gradi nelle zone interne della Sardegna, con punte fino a 31 gradi nell’area di Oristano. Temperature decisamente più basse invece nelle ore notturne, quando il calo sarà marcato soprattutto nelle località dell’interno.