CULTURA NEL PIATTO

GAMBERONI AL FORNO

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 200 kcal

Proteine: 30–32 g

Carboidrati: 1–2 g

Grassi: 7–8 g

Un piatto semplicissimo, ma proprio per questo la cottura deve essere perfetta. Il gamberone deve restare succoso, profumato e morbido, mai asciutto.

Ingredienti Per 2 persone:

6 gamberoni grandi, circa 300 g edibili

10 g olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

prezzemolo fresco

succo di limone

scorza di limone

sale

pepe nero

Preparazione

Pulire i gamberoni lasciando testa e carapace. Incidere delicatamente il dorso ed eliminare il filo intestinale.

Disporli in una teglia in un unico strato. Condire con olio extravergine d’oliva, aglio leggermente schiacciato, pepe e poca scorza di limone.

Cuocere in forno già caldo a 200 °C per circa 8–10 minuti, regolando il tempo in base alla dimensione dei gamberoni.

Una volta fuori dal forno, aggiungere prezzemolo fresco e qualche goccia di succo di limone.

Il trucco per farli perfetti

La regola principale è una sola: non cuocerli troppo.

La polpa deve diventare appena opaca e rimanere soda ma succosa. Quando il gamberone si arriccia eccessivamente e la carne diventa compatta e asciutta, la cottura è già andata oltre.

Meglio inoltre non usare troppo limone prima della cottura: l’acidità tende a modificare la superficie della polpa e può coprire la naturale dolcezza del crostaceo.

Un altro piccolo segreto è lasciare testa e carapace durante la cottura: proteggono la carne dal calore e contribuiscono a mantenere profumo e succosità.

Una curiosità

Il sapore naturalmente dolce dei gamberoni deriva anche dalla presenza di aminoacidi liberi e composti naturalmente presenti nella carne dei crostacei. È per questo che le preparazioni migliori sono spesso le più essenziali: poco olio, erbe aromatiche, agrumi e una cottura rapidissima.

In questo piatto la bravura non consiste nell’aggiungere ingredienti, ma nel sapere quando fermarsi.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma