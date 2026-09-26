CULTURA NEL PIATTO
GAMBERONI AL FORNO
Valori nutrizionali indicativi per porzione
Circa 200 kcal
Proteine: 30–32 g
Carboidrati: 1–2 g
Grassi: 7–8 g
Un piatto semplicissimo, ma proprio per questo la cottura deve essere perfetta. Il gamberone deve restare succoso, profumato e morbido, mai asciutto.
Ingredienti Per 2 persone:
6 gamberoni grandi, circa 300 g edibili
10 g olio extravergine d’oliva
1 spicchio d’aglio
prezzemolo fresco
succo di limone
scorza di limone
sale
pepe nero
Preparazione
Pulire i gamberoni lasciando testa e carapace. Incidere delicatamente il dorso ed eliminare il filo intestinale.
Disporli in una teglia in un unico strato. Condire con olio extravergine d’oliva, aglio leggermente schiacciato, pepe e poca scorza di limone.
Cuocere in forno già caldo a 200 °C per circa 8–10 minuti, regolando il tempo in base alla dimensione dei gamberoni.
Una volta fuori dal forno, aggiungere prezzemolo fresco e qualche goccia di succo di limone.
Il trucco per farli perfetti
La regola principale è una sola: non cuocerli troppo.
La polpa deve diventare appena opaca e rimanere soda ma succosa. Quando il gamberone si arriccia eccessivamente e la carne diventa compatta e asciutta, la cottura è già andata oltre.
Meglio inoltre non usare troppo limone prima della cottura: l’acidità tende a modificare la superficie della polpa e può coprire la naturale dolcezza del crostaceo.
Un altro piccolo segreto è lasciare testa e carapace durante la cottura: proteggono la carne dal calore e contribuiscono a mantenere profumo e succosità.
Una curiosità
Il sapore naturalmente dolce dei gamberoni deriva anche dalla presenza di aminoacidi liberi e composti naturalmente presenti nella carne dei crostacei. È per questo che le preparazioni migliori sono spesso le più essenziali: poco olio, erbe aromatiche, agrumi e una cottura rapidissima.
In questo piatto la bravura non consiste nell’aggiungere ingredienti, ma nel sapere quando fermarsi.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma