Viale Buoncammino e viale Sant’Ignazio, a Cagliari, nel totale degrado e abbandono: “Ogni sera decine di persone dormono in strada, in condizioni di forte disagio e senza servizi igienici adeguati. Fontanelle utilizzate per lavarsi, panchine trasformate in letti e aiuole diventate ripari di fortuna”: è la situazione descritta dal consigliere Mura, che chiede un intervento immediato dell’amministrazione comunale. L’esponente di Alleanza Sardegna annuncia la richiesta di un piano operativo che preveda il censimento delle persone presenti, una squadra di strada attiva ogni sera con operatori sociali, percorsi di assistenza individuale per i soggetti più fragili e l’individuazione di posti disponibili nelle strutture di accoglienza. Tra le misure sollecitate anche una presenza quotidiana delle forze dell’ordine, la pulizia delle aree e il ripristino degli spazi pubblici. Chiede inoltre che, entro 30 giorni, il Comune riferisca pubblicamente sul numero delle persone contattate, su quelle prese in carico e sugli interventi concretamente realizzati.