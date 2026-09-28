CULTURA NEL PIATTO

Tortelli di zucca al burro

Valori nutrizionali per porzione

487 kcal

Proteine 15,12 g

Carboidrati 69,48 g

Grassi 18,40 g

Ingredienti per una porzione

Zucca gialla 120 g,

farina di frumento tipo 00 60 g,

amaretti 25 g,

burro 10 g,

Parmigiano 10 g,

uovo intero 10 g,

noce moscata.

Preparazione

Pulire la zucca, eliminare semi e filamenti, tagliarla a spicchi e cuocerla in forno finché diventa morbida. Eliminare la scorza, schiacciare bene la polpa e lasciarla intiepidire.

Preparare quindi il ripieno amalgamando la zucca con gli amaretti finemente sbriciolati, il Parmigiano, l’uovo e una grattugiata di noce moscata. Il composto deve risultare morbido ma abbastanza consistente da poter essere dosato sulla pasta.

Per la sfoglia, disporre la farina a fontana, unire l’uovo previsto dalla ricetta e lavorare energicamente fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. Se necessario, aggiungere pochissima acqua per raggiungere la giusta consistenza. Formare un panetto, coprirlo e lasciarlo riposare per circa 30 minuti.

Stendere poi la pasta molto sottile con il mattarello o con la macchina per la pasta. Tagliarla in quadrati di circa 6–7 cm, sistemare al centro una piccola quantità di ripieno, richiudere formando un triangolo e unire le estremità per ottenere la classica forma del tortello.

Cuocere in abbondante acqua salata, scolare delicatamente e condire con burro fuso e Parmigiano.

Curiosità

Il fascino dei tortelli di zucca nasce dal contrasto tra la dolcezza della zucca, il profumo degli amaretti e la sapidità del formaggio. Nella tradizione mantovana si trova spesso anche la mostarda, mentre ogni famiglia conserva proporzioni e piccoli segreti propri.

Qui la sfoglia sottile è importantissima: deve sostenere il ripieno senza dominarlo. È proprio l’equilibrio tra pasta e farcitura a rendere questo piatto così elegante.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma