Dramma a Siurgus Donigala, addio ad Angela Manca, una giovane mamma: “Una tragedia che ci lascia sgomenti e profondamente addolorati, difficile da comprendere e ancora più difficile da accettare, soprattutto pensando a una famiglia che, si trova privata dell’amore e della presenza di una moglie e di una mamma”.

A dare la triste notizia è il sindaco Antonello Perra. Angela aveva 39 anni e lascia un bimbo di appena un anno.

“In questo momento di immenso dolore, tutta la comunità si stringe con affetto e commozione attorno alla famiglia.

Di Angela conserveremo il ricordo del suo sorriso, della sua gentilezza e della sensibilità con cui sapeva rapportarsi agli altri”.

Tanti i messaggi dedicati alla giovane donna: “Il tanto dolore e tristezza per la scomparsa di una grande persona come Angela è immenso. Ci porteremo per sempre il tuo sorriso. Le parole non bastano per esprimere tanta desolazione. Riposa in pace Angela, che gli angeli del paradiso ti accolgono con tutti gli onori”.