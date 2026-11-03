Viale Poetto è la strada più cara di Cagliari per acquistare casa, con un valore stimato di 3.700 euro al metro quadro. È quanto emerge da un’analisi di Quadrivo, realizzata su dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate e dell’Archivio nazionale dei numeri civici (Anncsu), che ha preso in esame 227 vie del capoluogo sardo.

Per un’abitazione di 80 metri quadrati in Viale Poetto il valore stimato è di 296mila euro. All’estremo opposto della classifica si trova via Archimede, la più economica, con 1.700 euro al metro quadro e un valore di 136mila euro per una casa della stessa metratura. La differenza tra le due strade è di 2.000 euro al metro quadro: il prezzo nella via più costosa è pari a 2,2 volte quello della più economica.

Tra le altre vie con le quotazioni più elevate figurano Vico Terzo di via Sant’Eusebio e via Ada Negri, entrambe a 3.500 euro al metro quadro, seguite da viale Armando Diaz, Vico Terzo di viale Luigi Merello e viale Bonaria, tutte a 3.400 euro. Nella fascia più economica, dopo via Archimede, si collocano via Podgora e via Seruci, con 1.800 euro al metro quadro.

Nella graduatoria nazionale dei 104 capoluoghi italiani, Cagliari si posiziona all’89esimo posto per distanza tra la strada più cara e quella più economica.

La rilevazione considera il valore mediano dei palazzi residenziali presenti in ciascuna strada, con almeno cinque edifici per via, e arrotonda le stime a 100 euro al metro quadro. Il calcolo parte dalle quotazioni Omi, corrette sulla base delle caratteristiche degli immobili e del contesto urbano. Sono escluse alcune strade per le quali i valori risultano anomali rispetto agli edifici circostanti o alle quotazioni della zona.