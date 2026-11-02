Assemini festeggia alla grande il Capodanno ormai sempre più vicino con uno dei nomi più importanti del rap italiano, Fabri Fibra. L’artista sarà protagonista del consueto concerto del 29 dicembre allo Stadio Comunale Santa Lucia. Un altro evento che anche quest’anno attirerà soprattutto il pubblico dei più giovani e che guarda con attenzione alla scena musicale attuale.
“Un artista che non ha certo bisogno di presentazioni”, racconta felice e soddisfatto il sindaco Mario Puddu.
“Fabri Fibra è una vera e propria istituzione del rap italiano.
Uno dei protagonisti assoluti di un genere musicale che ha contribuito a far conoscere e amare a intere generazioni.
Da oltre vent’anni sulla cresta dell’onda, ha saputo attraversare epoche e cambiamenti, rinnovandosi continuamente senza mai perdere la propria identità.
Un artista che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana e che continua, ancora oggi, a conquistare il pubblico con la sua musica.
Siamo davvero felici di poterlo ospitare ad Assemini.
Abbiamo creduto fin da subito in questa scelta, convinti che un artista del suo calibro possa regalarci una serata di grande musica e divertimento.
Sarà una bella occasione per ritrovarci, stare insieme e trascorrere qualche ora in allegria, accompagnati dalla musica di uno dei nomi più importanti della scena italiana.
Vi aspettiamo ad Assemini!”