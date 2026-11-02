Sanluri celebra il 4 novembre: nel Castello Medievale è custodito il tricolore della vittoria di Trieste.

La città conserva una testimonianza simbolo della storia nazionale. Mercoledì 4 novembre le celebrazioni con le autorità, le Forze Armate, le associazioni e gli studenti.

C’è un legame particolare tra Sanluri e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. All’interno del Castello, nel Museo Risorgimentale Duca d’Aosta, è custodito il Tricolore della Vittoria che sventolò sulla torre di San Giusto a Trieste il 3 novembre 1918, nel giorno dell’ingresso delle truppe italiane nella città.

Una testimonianza storica di straordinario valore, che rende questa ricorrenza particolarmente significativa per Sanluri e che ogni anno viene raccontata anche ai numerosi visitatori del Castello.

«Non tutte le città possono custodire una testimonianza così importante della storia italiana. Quel Tricolore rappresenta una pagina fondamentale del percorso che ha portato all’Unità nazionale ed è parte della nostra identità. È un patrimonio che appartiene a tutta l’Italia, ma che Sanluri ha il privilegio e la responsabilità di custodire. Il 4 novembre ci ricorda il sacrificio di tanti uomini, il valore delle Forze Armate e l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la memoria della nostra storia», dichiara il sindaco Alberto Urpi.

Le celebrazioni si svolgeranno mercoledì 4 novembre, con un programma articolato in diversi momenti della mattinata. Alle 9.45 è previsto il raduno delle autorità civili, militari e religiose nel piazzale della Chiesa di San Lorenzo, seguito alle 10 dalla Santa Messa in suffragio dei Caduti.

Alle 10.45 la cerimonia si sposterà nella corte interna del Castello, dove si terranno l’alzabandiera solenne, il saluto istituzionale del sindaco, gli onori alla Bandiera, la lettura del Bollettino della Vittoria e il ricordo dei Caduti e dei decorati sanluresi. Sono previsti inoltre interventi dedicati alla Prima guerra mondiale e momenti di riflessione affidati agli studenti delle scuole.

La commemorazione proseguirà alle 11.45 in piazza Porta Nuova, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento al Milite Ignoto, e si concluderà alle 12.15 a Sanluri Stato, in piazza Demontis, davanti al Monumento ai Caduti.