Disagi per pendolari e lavoratori, guasto a Cagliari e il sistema va in tilt: treni soppressi e in ritardo, il primo disponibile è stato preso d’assalto dai viaggiatori.

Tanti in piedi e a Decimomannu numerose persone non sono riuscite a salire a bordo.

Alle 6,35 il convoglio regionale partito da San Gavino era già pieno: a Samassi, Serramanna e Villasor si viaggiava già in piedi, costringendo tantissimi studenti a stare stretti come sardine nei corridoi. A Decimomannu, invece, non c’era più spazio per tutti e molti viaggiatori non sono potuti salire in treno.

Il disagio odierno sarebbe da attribuire ad un guasto che avrebbe determinato la sopressione di alcune corse e il ritardo di altre.