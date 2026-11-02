Quartu, grave incidente stradale in viale Marconi: una macchina ribaltata e diversi mezzi di soccorso sul posto.

Traffico completamente paralizzato, il sinistro è avvenuto all’altezza del centro commerciale.

Per cause ancora da stabilire, due mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa sera. Nell’impatto, una delle due vetture si è ribaltata sulla carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe una tentata inversione a U l’origine del sinistro: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre un ferito dalle lamiere. Fortunatamente le persone rimaste coinvolte nel sinistro non sarebbero in gravi condizioni.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, la velocità moderata ha evitato conseguenze ben peggiori.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

Foto: Claudia Saba