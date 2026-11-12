Novantuno sedi scolastiche chiuse in dieci anni, quasi un adolescente su due senza una scuola superiore nel proprio comune nelle province di Oristano e del Sud Sardegna e un calo della popolazione scolastica tra i 3 e i 13 anni che entro il 2036 potrebbe raggiungere il 35%. È il quadro della scuola in Sardegna delineato dalla XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children, intitolata “Scuola libera tutti”, che evidenzia il progressivo impoverimento dei servizi educativi, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne.

Aumentano anche le pluriclassi, con 53 in più rispetto al passato, mentre la dispersione scolastica esplicita raggiunge il 13,6%, uno dei livelli più elevati in Italia, insieme alla Sicilia. Una situazione aggravata dal calo demografico, che rischia di compromettere ulteriormente la presenza dei presìdi scolastici nei territori più fragili.

L’Atlante affronta anche le trasformazioni della didattica e l’impatto dell’intelligenza artificiale: quasi sette studenti su dieci sono favorevoli al suo utilizzo a scuola, contro il 45% degli insegnanti. Tra i ragazzi che la impiegano per svolgere i compiti, il 45% dichiara inoltre di studiare più spesso da solo, senza il supporto di compagni e amici.

A livello nazionale, infine, la spesa per l’istruzione, salita al 4,1% del Pil nel 2025 grazie anche alle risorse del Pnrr, rischia dal 2027 di scendere nuovamente sotto questa soglia, rimanendo al di sotto della media europea. I dati vengono diffusi da Save the Children in vista della Giornata mondiale dell’infanzia, per richiamare l’attenzione sul diritto all’istruzione e sulle disuguaglianze che interessano bambini e adolescenti.