Monserrato, grosso ratto ucciso a colpi di bastone davanti agli studenti inorriditi: al Martini la caccia al topo avviene nei corridoi della scuola.

Inseguito e bastonato senza pietà da un uomo, l’animale, dopo interminabili minuti di agonia, è deceduto in una pozza di sangue. Poco più in là ci sono numerosi ragazzi e ragazze che assistono alla mattanza dell’ospite indesiderato. Un video che risale al 10 novembre quello girato a scuola e che rappresenza l’emergenza dei roditori all’interno degli edifici scolastici. Nonostante le derattizzazioni messe in atto dalla Città Metropolitana di Cagliari, la situazione non è ancora sotto controllo, anzi: per sconfiggere il nemico a quattro zampe si ricorre a metodi artigianali. Immagini cruenti quelle inviate alla redazione di Casteddu Online, una “condizione che rappresenta un serio problema igienico-sanitario per studenti e personale, rendendo indispensabile un intervento tempestivo di derattizzazione e bonifica”.