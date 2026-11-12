Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Dolianova, unitamente al personale delle Stazioni di Suelli e Donori hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventinovenne e un trentunenne entrambi di origini nord-africane, domiciliati presso il locale Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) – Hotspot, ritenuti responsabili in concorso dei reati di rapina e porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato a seguito di segnalazione, da parte del operatori e di una guardia fiduciaria del centro, in quanto poco prima intorno alle 21.00, due algerini avevano spruzzato dello spray urticante e minacciato con un coltello un connazionale 27enne anch’esso ospite al CAS, facendosi consegnare denaro contante, telefoni cellulare e altri effetti personali per poi allontanarsi all’interno della struttura.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno rintracciato gli aggressori, rinvenendo, al termine di una perquisizione, nella loro disponibilità lo spray e altri beni.

Gli aggressori, terminati gli accertamenti di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Carcere di Uta.