Cagliari, primo compleanno senza Martina Lattuca, la donna, 50 anni, scomparsa quasi un anno fa: fu vista l’ultima volta nei pressi di Calamosca, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un locale. E da allora è sparita nel nulla. Le parole commoventi della sorella Sara, che affida ai social l’ennesimo appello: “Non ci fermeremo fino a quando non avremo risposte chiare e verità su cosa è accaduto a Martina”.

“Oggi, 12 novembre, è il compleanno di mia sorella Martina. Non possiamo festeggiarlo come avremmo fatto normalmente, la sua scomparsa ci ha segnate profondamente. Il peso delle domande senza risposta si fa ogni giorno più pesante.

​Non si esce una mattina e si sparisce così. Le prime settimane, i primi mesi delle ricerche erano fondamentali: non si doveva lasciare niente al caso, si doveva valutare tutto. Ancora oggi possiedo la maglia di mia sorella sigillata, pronta al tempo per essere utilizzata dai cani molecolari… cani che non sono mai arrivati. Sarebbe stato fondamentale capire dove si fosse diretta: questa è solo una delle tante negligenze con cui dobbiamo fare i conti.

​Io e mia mamma conviviamo con tutto questo dolore, ma oggi più che mai, in questo 12 novembre, vogliamo ribadire che viviamo e non ci arrenderemo mai. Non ci fermeremo fino a quando non avremo risposte chiare e verità su cosa è accaduto a Martina. Chiunque sappia qualcosa deve parlare. Chiunque”.