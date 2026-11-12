CULTURA NEL PIATTO

Bocconcini di maiale in agrodolce all’italiana

Un incontro tra la cucina cinese e la tradizione mediterranea. Una ricetta dal gusto originale, in cui la dolcezza del miele incontra la vivacità dell’aceto, mentre peperoni e cipolle accompagnano teneri bocconcini di maiale avvolti in una salsa lucida e profumata.

Una versione senza ananas e senza frittura, più vicina ai nostri gusti, ma capace di conservare il fascino dell’agrodolce orientale.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

600 g di lonza di maiale

300 g di peperoni rossi e gialli

160 g di cipolla dorata

25 g di olio extravergine d’oliva

25 g di miele

45 ml di aceto di mele

25 ml di salsa di soia

20 g di concentrato di pomodoro

12 g di amido di mais

100 ml di acqua

Pepe nero q.b.

PREPARAZIONE

Tagliare la lonza di maiale in bocconcini regolari, eliminando l’eventuale grasso visibile.

Lavare i peperoni, privarli dei semi e tagliarli a quadrotti. Sbucciare la cipolla e affettarla grossolanamente.

Scaldare l’olio extravergine d’oliva in una padella ampia e rosolare i bocconcini di maiale a fiamma vivace, girandoli per ottenere una doratura uniforme. Trasferirli momentaneamente in un piatto.

Nella stessa padella versare i peperoni e la cipolla. Lasciarli insaporire per 6-7 minuti, mantenendoli leggermente croccanti.

In una ciotola mescolare il miele, l’aceto di mele, la salsa di soia e il concentrato di pomodoro. Sciogliere l’amido di mais nell’acqua fredda e unirlo al composto.

Rimettere la carne nella padella con le verdure, versare la salsa e proseguire la cottura a fuoco moderato, mescolando delicatamente.

In pochi minuti il condimento acquisterà una consistenza vellutata, lucida e leggermente caramellata. Proseguire finché la carne sarà completamente cotta, aggiungendo poca acqua se necessario.

Servire ben caldo, con una macinata di pepe nero.

VALORI NUTRIZIONALI PER PORZIONE

Valori indicativi calcolati sugli ingredienti della ricetta.

Energia: 338 kcal

Proteine: 34,5 g

Carboidrati: 19,5 g

di cui zuccheri: 13,5 g

Grassi: 13,5 g

di cui saturi: 3,2 g

di cui insaturi: 10,3 g

Fibre: 2,1 g

Colesterolo: 90 mg

IL CONSIGLIO DI CULTURA NEL PIATTO

Il segreto di un buon agrodolce è l’equilibrio. Il miele non deve rendere il piatto dolce, così come l’aceto non deve prevalere sugli altri ingredienti. La salsa deve esaltare il sapore della carne e delle verdure, creando un contrasto armonioso.

Una dimostrazione di come sia possibile reinterpretare una preparazione internazionale attraverso ingredienti familiari alla nostra cucina, senza rinunciare al gusto e all’attenzione nutrizionale.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista