Cani molecolari promessi e mai arrivati, tanto che la famiglia conserva ancora la maglietta di Martina Lattuca che sarebbe dovuta essere consegnata per le ricerche. E poi ricerche sospese subito, proprio quando le prime settimane avrebbero potuto essere cruciali e decisive. A un anno dalla scomparsa della 50enne, nel giorno del suo compleanno, la sorella Sara ricorda la donna sparita nel nulla dopo aver parcheggiato nella zona di Calamosca ed essersi avviata a piedi sotto la poggia.

​”Non si esce una mattina e si sparisce così. Le prime settimane, i primi mesi delle ricerche erano fondamentali: non si doveva lasciare niente al caso, si doveva valutare tutto. Ancora oggi possiedo la maglia di mia sorella sigillata, pronta al tempo per essere utilizzata dai cani molecolari… cani che non sono mai arrivati. Sarebbe stato fondamentale capire dove si fosse diretta: questa è solo una delle tante negligenze con cui dobbiamo fare i conti.

​Io e mia mamma conviviamo con tutto questo dolore, ma oggi più che mai, in questo 12 novembre, vogliamo ribadire che viviamo e non ci arrenderemo mai. Non ci fermeremo fino a quando non avremo risposte chiare e verità su cosa è accaduto a Martina. Chiunque sappia qualcosa deve parlare. Chiunque”.