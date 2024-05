Diego Lai della Neon Europa eletto Presidente Nazionale dell’AIFIL, Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Diego Lai, contitolare e direttore tecnico della Neon Europa di Cagliari, è stato eletto Presidente Nazionale dell’AIFIL (Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose) in occasione della 55^ Assemblea Nazionale che si è svolta recentemente a Roma.

La Neon Europa, azienda storica e leader in Sardegna nel settore delle insegne luminose, continua a distinguersi non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l’impegno attivo nei confronti del settore a livello nazionale. Questo prestigioso riconoscimento a Diego Lai testimonia la dedizione e la competenza che la Neon Europa apporta al mercato delle insegne luminose.

Inoltre, un ulteriore motivo di orgoglio per la Neon Europa è l’elezione di Alessandra Lai a Revisore dei conti.

La sua nomina è un ulteriore segnale della fiducia che il settore ripone nelle competenze del team di Neon Europa.

L’AIFIL, l’Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose, rappresenta un punto di riferimento cruciale per il settore. Fondata con l’obiettivo di promuovere e tutelare gli interessi dei produttori di insegne luminose, l’associazione si occupa di favorire lo sviluppo tecnologico, normativo e commerciale del settore. Tra le sue principali attività, l’AIFIL promuove la formazione professionale, organizza eventi di aggiornamento e networking, e si impegna attivamente nella difesa delle normative che regolano il settore.

L’importanza dell’AIFIL risiede nella sua capacità di fare da ponte tra le imprese del settore e le istituzioni, garantendo che le esigenze e le peculiarità dei produttori di insegne luminose siano rappresentate e tutelate a livello nazionale.

L’elezione di Diego Lai a Presidente Nazionale rafforza ulteriormente il ruolo di leadership della Neon Europa nel panorama delle insegne luminose italiane e rappresenta un’opportunità per portare avanti progetti innovativi e politiche di crescita per il settore.

Neon Europa continuerà a perseguire l’eccellenza e l’innovazione, mantenendo sempre al centro i valori di qualità e servizio che la contraddistinguono da sempre. Auguriamo a Diego e Alessandra Lai il miglior successo nei loro nuovi incarichi e siamo certi che il loro contributo sarà determinante per il futuro dell’AIFIL e dell’intero settore delle insegne luminose.