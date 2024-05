Si barrica con moglie e figli e li accoltella: i bimbi di 3 e 7 anni gravissimi in rianimazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è arreso l’uomo di 35 anni che nel primo pomeriggio ha accoltellato in casa la moglie e i due figli, Sara di 3 anni e Cristian di 7, prima di barricarsi in casa. Per ore i carabinieri di Agrigento, fuori dalla casa, avevano cercato con un negoziatore di fare arrendere l’uomo. Da quanto si apprende la coppia era in crisi e in ballo c’era l’affidamento dei bambini.

I due fratellini sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo dove sono arrivati entrambi in elisoccorso. Sia la bambina di 3 anni che il fratello di 7 sono intubati. La più piccola ha un grave trauma cranico e ferite da taglio, mentre il fratellino è stato colpito da un fendente all’addome.

Da quanto hanno ricostruito i militari il 35enne, disoccupato, ha in passato avuto problemi di tossicodipendenza. Per oltre due ore l’uomo ha tenuto in ostaggio l’altra figlia più grande. Intorno alle 16 l’uomo ha rilasciato anche lei. La figlia è stata medicata dai sanitari del 118 per le ferite di striscio subite dal padre. Anche la moglie Anetha è ricoverata in ospedale.