Decimomannu – Nemmeno il sistema di videosorveglianza ferma i vandali dei parcheggi della stazione ferroviaria: cancello scardinato e un locomotore dato alle fiamme mercoledì notte. È stato un assessore comunale a chiamare i vigili del fuoco. Hanno alzato il tiro i delinquenti che da tempo si aggirano nei pressi della stazione dei treni: dalle macchine in sosta vandalizzate, un mezzo sulle rotaie, utilizzato per eseguire lavori, è stato dato alle fiamme. Non solo: il cancello di ingresso è stato gravemente danneggiato. Proprio poche settimane fa sono state attivate le telecamere del circuito di videosorveglianza che, oltre a “catturare” sagome e visi dei vandali, sono un utile deterrente per molti, ma evidentemente, non per tutti. Un danno non indifferente quello causato dalle fiamme e l’amarezza da parte delle istituzioni e dei cittadini che sono costretti a subire le angherie causate da pochi incivili.