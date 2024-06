Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, l’affluenza per le comunali è un ko: alle 12 solo un residente su tre ha votato per il sindaco. Si vota sino alle 23, ma i primi dati registrano un clamoroso flop: il partito dell’astensione in netto vantaggio, sembra regnare la delusione e la poca voglia di votare. Addirittura per le comunali ha votato meno gente che per le Europee. Ecco i numeri ufficiali diffusi dal Comune.

Elezione Sindaco e Consiglio comunale di Cagliari 30,21%, elezione Presidente e Consiglio della Municipalità di Pirri 30,48%, elezione membri Parlamento Europeo spettanti all’Italia 31,32%

Affluenza alle urne per le Europee e Amministrative alle ore 12 di domenica 9 giugno