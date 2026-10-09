Danze dal Mondo con AFRODANZA



C’è un luogo a Cagliari dove, da 45 anni, si viaggia senza prendere un aereo. Fondata nel 1981 da Donatella Padiglione, oggi diretta insieme a sua figlia Carly, AFRODANZA è la prima scuola in Sardegna dedicata alle danze etniche e culturali.

Da allora (1981) tre generazioni di allievi hanno varcato la sua soglia.

Una scuola che non ha mai inseguito le mode le ha anticipate. Per mantenere altissimo il livello che da sempre la contraddistingue, la scuola si avvarrà quest’anno della presenza stabile di Maestri ospiti di fama internazionale.

Tra le discipline di punta quest’anno, grande attesa per il nuovo corso di Afrobeat, la danza più esplosiva e liberatoria del momento. Sonia Nourou-Dine, in arte BREZ, nata nelle isole Comore, è formata al Broadway di New York, la sua specialità è l’AFROBEAT FUSION: energia africana, ritmi urbani e movimenti moderni. Inoltre, per le danze tradizionali africane, il Maestro Bifalo Kouyate, griot, polistrumentista e danzatore Maliano porterà gli allievi ad immergersi nella tradizione africana accompagnato da un team di percussionisti di valore.

Un’altra grande novità riguarda la danza Orientale, Waleila, Maestra di nazionalità tatara, con esperienza internazionale maturata tra Europa, Egitto e Medio-Oriente seguirà le allieve della Scuola; musicista e danzatrice adatta il metodo di insegnamento al livello, all’età e agli obiettivi di ogni allieva.

AFRODANZA propone da anni con rigore e autenticità la danza Afro tradizionale, la danza Orientale, il Bollywood con Consuelo, le danze tzigane e andaluse.

Da alcuni anni la sua offerta culturale si è ampliata con enorme successo con il corso di Teatro Comico diretto da due nomi amatissimi dal pubblico sardo, Gabriele Cossu e Chicca Zara.

Nel 2025 Donatella Padiglione riceve il prestigioso Premio Nivola alla carriera per la Sezione Cultura.

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