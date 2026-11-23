Mercatini, intrattenimento, appuntamenti enogastronomici e spettacoli di luci. Cagliari si prepara a vivere le festività natalizie con un ricco programma di iniziative che, fino al 6 gennaio, coinvolgerà diversi angoli della città. È stata presentata oggi la prima edizione del “Grande Natale di Cagliari – Tutto il Natale. Tutta Cagliari”.

Il cuore delle manifestazioni sarà distribuito tra piazza Yenne, corso Vittorio Emanuele, piazza del Carmine e viale Diaz. Qui dal primo dicembre troveranno spazio i tradizionali mercatini natalizi, il Villaggio di Natale e la Fiera Natale, per un totale di 63 casette e 67 espositori, pronti ad accogliere cittadini e visitatori tra prodotti, idee regalo e proposte per le festività.

Tra le principali novità di questa edizione spicca il debutto, in piazza del Carmine, del Christmas Roller Park: una pista di pattinaggio a rotelle di 15 metri per lato, pensata per offrire un’occasione di divertimento a grandi e piccoli e arricchire l’offerta di intrattenimento del villaggio natalizio.

Non mancherà l’attenzione alle eccellenze enogastronomiche. Il programma ospiterà infatti la decima edizione del Cagliari International Wine&Food Festival, che riunirà 60 cantine e proporrà oltre 200 etichette, confermando il legame tra le iniziative natalizie e la valorizzazione delle produzioni del territorio.

Il calendario si estenderà inoltre a librerie, spazi culturali ed esercizi commerciali, con appuntamenti e attività di animazione rivolti soprattutto alle famiglie e ai bambini. In piazza Yenne, accanto alle proposte dei mercatini, saranno allestiti anche tavoli dedicati agli appassionati di scacchi e backgammon.

A completare l’atmosfera delle feste contribuiranno gli spettacoli delle fontanelle colorate, inseriti in un programma che punta a trasformare il Natale in un’occasione di partecipazione e socialità, coinvolgendo l’intero tessuto urbano. Un calendario diffuso che ambisce a portare lo spirito natalizio nelle piazze e nelle strade di Cagliari, accompagnando la città per tutto il periodo delle festività.