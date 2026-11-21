Niente cartoline né rievocazioni storiche: Anonimasequestri è, come recita il sottotitolo, “un sequestro organizzato da Leonardo Tomasi”. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro delle Saline di Cagliari giovedì 26 e venerdì 27 novembre alle 21.00, e sabato 28 novembre alle 19.00.

Premiato a Scenario 2023 e prodotto da Sardegna Teatro e Teatro Metastasio di Prato, il lavoro racconta la storia di un regista sardo laureando al DAMS, due attori trentenni abituati a barcamenarsi tra provini per fiction sui banditi e corti in “proto-sardo”, e un ostaggio incappucciato. Intorno a un tavolo, tra riprese in diretta, birrette e berritas, vengono passati al setaccio gli stereotipi e il folklore di esportazione legati all’isola.

Anonimasequestri è la richiesta di un riscatto identitario; è un rapimento dove tutti sono sequestrati e sequestratori anonimi; è una dichiarazione d’intenti nella speranza che arrivi qualcuno. Per arrestarci, farci una foto segnaletica o, finalmente, chiamarci per nome.

Diretto e interpretato da Leonardo Tomasi insieme a Federico Giaime Nonnis, Daniele Podda e “un ostaggio”, lo spettacolo porta in piazzetta Billy Sechi un meccanismo teatrale brillante che ribalta il modo in cui la Sardegna viene raccontata e, spesso, si racconta da sola.

Info e Biglietti : whatsapp + 39 349 453 4199

https://www.vivaticket.com/it/ticket/anonimasequestri/318530

Biglietto intero : € 14.00 – ridotto € 11.00 – previste ulteriori riduzioni per lavoratori dello spettacolo e studenti delle scuole di arte e danza.