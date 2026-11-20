Cosa succede quando chi si sente “senza colore” incontra chi di colori ne ha fin troppi? È da questa domanda poetica e ricca di spunti educativi che nasce “Grigio e Acquerello: come nasce un colore”, lo spettacolo per bambini in programma domenica 22 novembre 2026 alle ore 17:00 sul palco del Teatro delle Saline di Cagliari (Piazza Billy Sechi 3-4).

La storia: dal pregiudizio alla scoperta delle proprie sfumature

Grigio è un signore burbero e solitario che vive chiuso in una casa rigorosamente monocromatica. Nel suo mondo tutti gli altri colori sono banditi: una scelta dettata dalla paura e dalle ferite del passato. Nato nel perfetto e variopinto Paese delle Tempere, Grigio era sempre stato considerato un’anomalia, deriso ed esiliato perché ritenuto privo di colore e capace di “contagiare” gli altri con il suo grigiore.

Ma il Paese delle Tempere non tollera neppure l’eccesso opposto: per questo motivo anche il giovane Acquerello, esuberante, curioso e legato a tecniche pittoriche fuori dagli schemi, ha subìto la stessa sorte. Quando Acquerello viene a sapere dell’esistenza di Grigio, decide di andarlo a trovare: lui sa bene che anche il grigio è un colore straordinario e vorrebbe usarlo nei suoi disegni. Nonostante la diffidenza iniziale di Grigio, attraverso racconti e piccoli esperimenti cromatici, Acquerello riuscirà a dimostrargli che proprio dall’incontro tra il grigio e le altre tinte possono nascere sfumature inedite e meravigliose. Insieme, i due impareranno ad apprezzare la propria unicità e a sognare un luogo in cui ciascuno sia libero di essere il colore che desidera.

Con una durata di 60 minuti, la messinscena alterna leggerezza, suggestioni visive e delicatezza narrativa, parlando contemporaneamente ai bambini e agli adulti che li accompagnano. Una favola moderna che trasforma una semplice tavolozza di colori in una metafora accessibile e coinvolgente su inclusione, amicizia e superamento dei pregiudizi.

Informazioni utili e biglietteria

Biglietti disponibili su vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/grigio-e-acquerello-come-nasce-un-colore-novelle/316758

oppure direttamente in Teatro, prima dello spettacolo.

Per prenotazioni inviare whatsapp al numero 349 453 4199

Costo biglietti: intero € 8,50 – Ridotto € 7.00 – Ridotto famiglie numerose € 2,50 (dal 3° figlio in poi).