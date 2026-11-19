L’ARCA rende noto che È INDETTA UNA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento in locazione commerciale del centro sportivo Molentargius sito in Cagliari, in Via Chiara Lubich 32.

L’Oggetto della ricerca è affidare in locazione commerciale il Centro Sportivo Molentargius, per la durata di anni sei con possibilità di rinnovo per uguale periodo, ai termini delle leggi vigenti.

Il complesso dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività connesse alla propria destinazione d’uso pena la risoluzione del contratto.

Il Centro Sportivo è costituito da: 1) Una guardiola in muratura 2) Un fabbricato in muratura ad uso spogliatoi e servizi igienici 3) Un fabbricato in muratura adibito a sala ricreativa con bar annesso 4) Una tettoia ristoro in legno pino di Svezia attrezzata con piccolo bar 5) Un gazebo esterno 6) Una sala ricreativa esterna, in legno, attrezzata con piccolo bar 7) Quattordici locali in muratura, di piccole dimensioni e contigui, adibiti a magazzini 8) Due tettoie il legno attigue ai quattordici locali adibiti a magazzini 9) Quattro campi da tennis in terra rossa 10) Un campo di calcetto in erba sintetica 11) Due spogliatoi prefabbricati dedicati al campo di calcetto 12) Un campo asfaltato da basket con impianto da gioco.

Quanto sopra indicato è rappresentato mediante:

Molentantargius Ricerca di mercato novembre 2026

Computo metrico estimativo

Planimetria

Planimetria Catastale Cagliari

La scadenza di presentazione della manifestazione d’interesse è fissata al 04.12.2026

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il 4 dicembre all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [email protected] e, per conoscenza, all’indirizzo e-mail [email protected]

Faranno fede la data e l’ora di ricezione della PEC.

L’offerta dovrà contenere: 1) presentazione del soggetto partecipante, comprensiva di curriculum delle attività svolte e della documentazione identificativa del legale rappresentante; 2) relazione tecnica contenente il progetto sportivo e gestionale, nonché il piano delle attività e degli interventi manutentivi proposti; 3) offerta economica, con indicazione del canone annuo proposto in aumento rispetto al canone posto a base della procedura; 4) piano economico-finanziario (PEF), ove richiesto dal presente avviso.

Di seguito i link per la ricerca di mercato ed i relativi allegati:

https://www.arca-enel.it/upload/gestioneFiles/a_nazionale_extra/varie/centrosportivomolentargius/molentargiusricercadimercatonovembre2026.pdf

https://www.arca-enel.it/upload/gestioneFiles/a_nazionale_extra/varie/centrosportivomolentargius/molentargiuscomputometricoestimativo.pdf

https://www.arca-enel.it/upload/gestioneFiles/a_nazionale_extra/varie/centrosportivomolentargius/molentargiusplanimetria.pdf

https://www.arca-enel.it/upload/gestioneFiles/a_nazionale_extra/varie/centrosportivomolentargius/planimetriacatastalecagliari.pdf