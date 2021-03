Dalle case alle armi sino al night: ecco i beni sequestrati al pregiudicato cagliaritano Cristian Viola

Appartamenti, fabbricati, veicoli, armi e night club: maxi sequestro da 457mila euro per un trafficante cagliaritano. Si tratta, come riporta l’Ansa, di Cristian Viola, pregiudicato cagliaritano già in carcere e finito al centro, nel 2020, dell’operazione di polizia “Marina Express”, condotta dalla polizia tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018.

A finire in manette anche lo stesso Viola, ritenuto il principale fornitore di cocaina a un gruppo di persone che, poi, spacciava la droga nelle viuzze della Marina. Oggi, i sequestri da parte della Guardia di Finanza del comando provinciale di Cagliari. Grazie alle verifiche investigative del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, è stato possibile documentare come l’indagato controllasse numerose attività economiche ricavandone illeciti proventi e costituendo un ingente e diversificato complesso di beni mobili, immobili, imprese commerciali e disponibilità finanziarie detenuto attraverso prestanomi, ai quali era stata attribuita fittiziamente la titolarità e/o la disponibilità, al fine di eludere le disposizioni di legge previste dalla normativa in materia di prevenzione patrimoniale di cui l’interessato sarebbe potenzialmente destinatario.