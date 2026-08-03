Cagliari piange una grande imprenditrice, una visionaria che ha sempre pensato alla tutela della bellezza della sua città e non solo. Se ne è andata a 87 anni Rosabianca Cao, figlia del grande Marino e fautrice del restauro della meravigliosa Villa Vivaldi Pasqua.

A dare la triste notizia la figlia Marzia Cilloccu, assessora alle Attività Produttive e al Turismo del Comune di Cagliari.

Per salutarla, ha scelto le splendide parole di Wislawa Szymborska: “Non c’è vita che almeno per un attimo non sia stata immortale. La morte è sempre in ritardo di quell’attimo…a nessuno può sottrarre il tempo raggiunto”.

“Saluteremo la nostra super mamma domani 4 agosto alle 16 nella Chiesa di San Francesco D’Assisi in Via Piemonte a Cagliari.”