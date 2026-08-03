L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno sul territorio unendo la sicurezza alla sostenibilità ambientale. Sono state infatti assegnate nuove biciclette a pedalata assistita, specificamente allestite con la livrea istituzionale, a diverse Stazioni dell’Organizzazione Territoriale. L’iniziativa, che mira a garantire una maggiore prossimità ai cittadini nei luoghi di maggiore affluenza turistica, ha visto la recente consegna di due velocipedi per ciascuna delle Stazioni Carabinieri di San Bartolomeo, competente sul litorale cagliaritano del Poetto, di Sant’Antioco e di Carloforte.

I mezzi, forniti nell’ambito di un più ampio progetto di mobilità ecosostenibile che prevede la distribuzione di centinaia di e-bike in tutta Italia, sono modelli all’avanguardia dotati di un motore elettrico da 250 Watt e di una batteria capace di garantire un’ampia autonomia durante i servizi di pattugliamento. Le biciclette, adatte anche a percorsi fuoristrada, consentono ai nostri militari di essere più presenti e più vicini a cittadini e turisti proprio nelle aree costiere e nei parchi.

L’impiego di questi nuovi veicoli agili, silenziosi ed ecologici si inserisce perfettamente nel costante ruolo di prevenzione e controllo del territorio svolto dall’Arma dei Carabinieri. Pattugliare le spiagge, i litorali e i centri storici pedonali con le e-bike permette infatti non solo di abbattere le emissioni inquinanti e tutelare i delicati ecosistemi costieri, ma soprattutto di accrescere il dialogo e la vicinanza con la popolazione e i numerosi turisti che affollano il litorale durante la stagione estiva, offrendo un punto di riferimento tempestivo, visibile e rassicurante in ogni contesto.