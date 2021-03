Covid, si alza ancora la curva epidemica in Italia: si superano i 25.600 contagi

AGI – Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia, che fa segnare oggi 25.673 nuovi casi, il dato più alto dallo scorso 28 novembre (ieri erano 22.409). I tamponi sono 372.217, 11mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in aumento, per il terzo giorno di fila, e arriva a 6,9% (ieri 6,2%). In salita anche i decessi 373 (ieri 332), per un totale di 101.184 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Aumentano anche i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +71), con 266 ingressi del giorno, e sono ora 2.859, mentre i ricoveri ordinari crescono di 365 unità (ieri +489), 23.247 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Continua a leggere su Agi.it