A conclusione degli accertamenti svolti, i Carabinieri della Stazione di Santadi hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un operaio 46enne, indiziato del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.
La vicenda trae origine dai rilievi condotti dai militari a seguito di un sinistro stradale verificatosi nel comune di Perdaxius lo scorso 23 luglio. In quell’occasione, il conducente è stato sottoposto ad accertamento etilometrico, i cui odierni risultati hanno certificato con un tasso alcolemico pari a oltre quattro volte il limite massimo consentito per legge.
A seguito degli esiti dell’accertamento, i Carabinieri hanno provveduto al ritiro del documento di guida dell’uomo, informando contestualmente la Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.