Chioschi e ristoranti seriamente danneggiati dalla furia dell’acqua: da Costa Rei a Capoterra i locali a due passi dal mare hanno subito danni ingenti.

La forza del mare che avanza senza sosta, la mareggiata che da ieri imperversa sulle coste ha messo a dura prova i gestori dei locali. A Costa Rei il Ginepro è stato invaso dall’acqua, le onde hanno buttato giù la vetrata: “Nel 2018 ci hai messo in ginocchio, ma ci siamo rialzati.

Nel 2026 ci stai rimettendo a dura prova, ma ci rialzeremo anche questa volta. E più forti di prima, con tanti sacrifici e tanto sudore” scrivono i proprietari sui social.

Il mare è arrivato anche a La Miniera del Pesce situato a Maddalena spiaggia, ha inondato la parte esterna del locale e raso al suolo quanto adibito per accogliere gli ospiti. Anche in questo caso ci sarà da fare, da lavorare tanto per sistemare i danni provocati dal ciclone Harry.