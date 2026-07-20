Nel pomeriggio di ieri, un cittadino in transito lungo la Strada Statale 125 ha notato un’autovettura procedere con andatura fortemente irregolare. Preoccupato per i potenziali pericoli per la circolazione stradale, ha immediatamente contattato la Centrale Operativa dell’Arma attraverso il NUE 112 per segnalare l’accaduto, fornendo aggiornamenti in tempo reale non appena il veicolo si è fermato all’interno di un’area di servizio della zona.

I militari della Centrale Operativa si sono messi subito in contatto telefonico con la stazione di rifornimento, trovando la preziosa collaborazione degli addetti presenti, che hanno confermato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica e, su richiesta dell’operatore, hanno saputo trattenere l’avventore con abilità per evitare che si rimettesse al volante.

Nonostante la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena fosse impegnata sul versante opposto della giurisdizione, i carabinieri sono giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti. Sottoposto ad accertamento etilometrico, il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico di ben oltre due volte il limite massimo consentito dalla norma. I militari, notando il disordine in macchina, hanno pensato di approfondire ulteriormente il controllo e così, ad esito di una successiva perquisizione veicolare, hanno trovato molteplici arnesi atti allo scasso e diversi oggetti di dubbia provenienza, tra cui un computer portatile, denaro contante in valuta nazionale ed estera e un set di coltelli di rilevante valore.

I tempestivi accertamenti svolti hanno permesso di collegare i beni rinvenuti ad alcuni furti perpetrati durante la notte precedente ai danni di un’agenzia immobiliare di Castiadas e di alcune abitazioni turistiche da essa gestite. I legittimi proprietari sono già stati contattati, alcuni ancora ignari di aver subito un furto, formalizzeranno la denuncia per rientrare in possesso delle proprietà asportate.