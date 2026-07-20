Sfrecciano veloci, a volte senza nemmeno rispettare il codice stradale, anche la notte e senza luci come accaduto qualche giorno fa.

“All’1,30 lungo la nuova 195, altezza Sarroch. Sono pericolosissimi” spiega un residente che, pubblicamente, denuncia l’accaduto.

Le nuove direttive sui monopattini impongono ai conducenti di indossare il casco e dal 16 maggio è obbligatoria la targa ad identificare il veicolo. Dal 16 luglio, anche la copertura assicurativa, ma ancora in pochi adottano le misure per garantire la propria sicurezza e quella di automobilisti e pedoni.