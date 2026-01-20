Capoterra, tutti evacuati cani e gatti compresi: concluse le operazioni per la messa in sicurezza di 100 cittadini, i più fragili sono stati sistemati in strutture sanitarie, gli altri trascorreranno la notte “in condizioni di serenità, assistite e supportate nel migliore dei modi”. È andato tutto bene, dopo il timore per la mareggiata che è giunta sino alle case adiacenti alla costa e la decisone di evacuare i residenti, ora si trovano al sicuro, tutti insieme. La macchina dei soccorsi non ha lasciato nessuno indietro, nemmeno gli animali domestici che, in braccio o nel trasportino, trascorreranno una notte insolita, fuori casa.

Il Sindaco Beniamino Garau: “

Le operazioni di evacuazione si sono concluse.

Tutti i cittadini coinvolti sono stati messi in sicurezza.

Le persone fragili e con particolari necessità sono state prese in carico e accompagnate presso le strutture sanitarie competenti.

In queste ore difficili è stato bellissimo vedere quei sorrisi: volti stanchi, ma sereni, che ripagano ogni sforzo e danno senso al lavoro di tutti.

Continuiamo a monitorare costantemente la situazione, con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti.

Grazie a tutti per la collaborazione, il senso di responsabilità e l’umanità dimostrata”.