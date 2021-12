Covid, Sardegna a rischio moderato: boom di contagi e mascherine obbligatorie ad Allai

L’Iss ha classificato la Sardegna a rischio moderato per la situazione pandemica. Ma intanto alcuni comuni sardi sono in emergenza. Allerta a Fluminimaggiore (zona rossa) e Villaputzu (stop alle lezioni in presenza). E ora l’emergenza scatta anche ad Allai, in provincia di Oristano. Decisivo l’aumento, nelle ultime 48 ore, dei casi di positività al Covid e del numero delle persone in quarantena. Così per evitare altri rischi il sindaco ha deciso di imporre l’obbligatorietà delle mascherine all’aperto sino alla fine dell’emergenza, i divieti di assembramento e il potenziamento dei controlli del green pass. E stop al trasporto pubblico scolastico nella tratta Allai-Samugheo fino allo screening del 14 dicembre.