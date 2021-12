Appello per Lupin a Radio Zampetta Sarda: “Malato, deve seguire una dieta costosa”

L’ APPELLO PER LUPIN AFFETTO DA MALASSEZIA HA BISOGNO DI AIUTO: ” DEVE SEGUIRE UNA DIETA SPECIFICA, AIUTIAMO CON DONAZIONI DI CIBO.”

Lupin vive con il suo anziano padrone, che con la sua pensione minima non può far fronte alle costose spese per curare e comprare il cibo specifico di cui ha bisogno, per questa sua difficoltà gli è stato consigliato di sopprimere il povero cane.

In aiuto la volontaria Angela che con i suoi tanti cani ha lanciato l’ appello di aiuto.

L’ unico cibo che é consentito mangiare a Lupin a causa della sua malassezia cronica “DI ORIGINE ALIMENTARE” sono i sacchi da 10kg. di Zd “Sensitives” della Hill’s ( fuori produz. x ora )

oppure anche crocchette “solo vegetal” o Hipoallergenici di varie marche.

Inoltre confezioni da 12 di umido da 400 gr. sempre della ZD “Sensitives” della Hill’s o umido Hipoallergenico.

Li potete ordinare su Amazon, Zooplus, dogsitter, o comprare nei negozi per animali e farli recapitare – ( in via Sardegna 30 – 09013 Carbonia (Ca) tel.338/33.53.531)

Basterebbe che TUTTI versassero anche solo di 5/10€ e raggiungerei la spesa di UN SOLO mese che si aggira sulle 400€.

Per il futuro, e tutti gli altri mesi a venire, si spera solo di trovare un grande donatore o donatrice, o più persone che aiutino a raggiungere la somma di sostentamento di anno intero (400×12). In tal modo da non dover continuare a chiedere su fb a vita soldi a volontari come Angela che non possono elargite più di tanto.

Lupin e il suo anziano padrone desiderano trascorre la loro vita insieme, aiutiamoli a esaudire il loro desiderio.

Se volete conferma della veridicità delle patologie ed esistenza, potete contattare il Vet Dott. Ibba di Capoterra , oppure la parafarmacia di via Dalmazia di Ester a Carbonia.

Oltre alla malassezia, Lupin soffre di Leishmania e ha delle ernie cervicali, quasi ogni giorno viene lavato con Malaseb o Amico Shampoo poi idratato con olio di mandorle, perciò sta migliorando pian piano, ma i farmaci, le analisi, le visite, il cibo, i prodotti per la malassezia sono troppo cari e superano le 400€ mensili.

Per chi volesse contribuire può anche versare sulla PayPal account : mariadelhenar@libero.it

oppure su post pay intestata a Pacini Maria del Henar PCNMDL74A70Z131J

oppure tramite bonifico sul c/c banco di Sardegna a nome di Pacini Maria del Henar IBAN -(IT 80 K 010154 385 0000 0000 24663 )

Un ringraziamento a chi tenderà una mano.