A Radio Zampetta Sarda l’appello di Sergio e Francesca: “Bella, la nostra amata pony portata via ieri notte”

L’ APPELLO DISPERATO DI FRANCESCA E SERGIO DA GUSPINI A RADIO ZAMPETTA: ” AIUTATECI A RITROVARE BELLA, LA NOSTRA AMATA PONY, C’ È STATA PORTATA VIA IERI NOTTE. “

Francesca e Sergio chiedono la collaborazione di tutti per ritrovare Bella, una giovane pony falabella alta 80 cm al garrese, di circa 4 anni.

Ieri notte hanno forzato il cancello del nostro giardino a Guspini, zona Sattai.

Siamo disposti a patteggiare purché ritorni a casa, le vogliamo bene come una figlia. Chiunque possa dare informazioni ci contatti al 328 309 0599

Ringraziamo chi ci darà una mano.