“UILTrasporti Sardegna esprime forte preoccupazione per le continue cancellazioni dei voli in continuità territoriale, registrate nella giornata di ieri e anche oggi sulle tratte da e per l’aeroporto di Cagliari con destinazione Roma Fiumicino, che stanno provocando gravi disagi ai cittadini sardi e a tutti i passeggeri che utilizzano un servizio essenziale per garantire il diritto alla mobilità dell’Isola. La Regione Sardegna, pur non potendo scegliere il vettore aggiudicatario al di fuori delle regole previste dalla procedura di gara, avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione che l’offerta presentata senza compensazione economica fosse realmente sostenibile e in grado di garantire un servizio efficiente, regolare e adeguato alle esigenze dei cittadini”. Così Elisabetta Manca, segretaria generale aggiunta dell’UILTrasporti Sardegna sulle continue cancellazioni di voli in continuità che si stanno registrando nelle ultime settimane.

“La continuità territoriale rappresenta uno strumento fondamentale per superare gli svantaggi derivanti dall’insularità e assicurare collegamenti affidabili con il resto del Paese – evidenzia Manca -. Le continue cancellazioni e le difficoltà operative stanno generando disservizi inaccettabili, con pesanti ripercussioni su lavoratori, studenti, famiglie, pazienti e turisti. Comprendiamo pienamente il malcontento dei passeggeri, costretti a modificare programmi di viaggio e a sostenere ulteriori costi e disagi. Tuttavia, non possiamo accettare che la rabbia e la frustrazione vengano scaricate sulle lavoratrici e sui lavoratori aeroportuali, che ogni giorno operano con professionalità e senso di responsabilità per assistere l’utenza”.

“Gli operatori ai banchi check-in, ai gate, ai servizi di assistenza e alle informazioni non sono responsabili delle cancellazioni dei voli né delle decisioni assunte dalle compagnie aeree – sottolinea il sindacato -. Eppure sono loro a subire, troppo spesso, insulti, minacce e comportamenti aggressivi da parte di passeggeri esasperati”.

La UILTrasporti Sardegna chiede “alla Regione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’ENAC e alle compagnie aeree di intervenire con la massima urgenza per ripristinare la regolarità del servizio di continuità territoriale, garantendo una programmazione affidabile, una comunicazione tempestiva e trasparente ai passeggeri e un’assistenza efficace nei casi di cancellazione, così da evitare il ripetersi di situazioni di forte tensione nei confronti del personale aeroportuale”.

“La tutela del diritto alla mobilità dei cittadini sardi non può prescindere dalla tutela della dignità e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori aeroportuali – precisa Manca -. Chi opera in prima linea per assistere i passeggeri non può diventare il capro espiatorio di disservizi che derivano da scelte organizzative e gestionali sulle quali non ha alcun potere”.

UILTrasporti Sardegna “continuerà a sostenere con determinazione le lavoratrici e i lavoratori del comparto aeroportuale e a chiedere interventi concreti affinché la continuità territoriale torni a garantire un servizio efficiente, affidabile e rispettoso dei diritti dei cittadini e di chi ogni giorno lavora per assicurarne il funzionamento”.