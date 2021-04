Terza ondata in Sardegna. Numeri ancora alti, ma comincia la discesa. I casi per ogni 100 mila abitanti sono mille e 116. Numeri da zona rossa, anche se c’è comunque un calo del 4, 5 % rispetto alla settimana scorsa. La percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid è a al 24 %, quella dei posti in terapia intensiva è ferma al 27 %, al di sotto della soglia di guardia. I dati sono quelli forniti settimanalmente dalla Fondazione Gimbe.