Piscina e spiagge, in attesa dei mesi giusti

Relax, sole, acqua e divertimento forse sono parole che nell’ultimo periodo non abbiamo sentito tanto spesso. La situazione, però, sta mutando e molto lentamente c’è quella volontà di voler ricominciare e chi sta preparando il tutto per la ripartenza sono coloro i quali fanno delle vacanze (estive soprattutto) il loro mestiere. Piscine e spiagge sono ancora le mete preferite dove trascorrere le vacanze?

Piscine e spiagge: sono davvero le mete preferite?

Se parliamo di vacanze nei mesi più caldi dell’anno, i primi due luoghi che vengono in mente alla maggior parte delle persone sono sicuramente piscine e spiagge. Rinfrescarsi e rilassarsi sdraiati sono le attività privilegiate e scegliere il giusto luogo è fondamentale. Ovviamente, non esistono solo queste due opzioni e i posti dove trascorrere qualche giornata di riposo non mancano di certo e gli esempi si sprecano: la montagna o una crociera sono sempre molto gettonate.

Piscina, i vantaggi nello scegliere il posto giusto

Perché scegliere la piscina come luogo nel quale ricaricare le proprie batterie? Quali sono i vantaggi? Proviamo ad elencarne qualcuno:

Luogo più “sicuro” : il mare è grande e forse per i più piccoli ancora troppo pericoloso mentre la piscina può dare quel senso di sicurezza necessario per trascorre con più tranquillità la vostra giornata di riposo.

Tranquillità : scegliere una piscina vuol dire trovarsi in un luogo con meno persone rispetto ad una spiaggia ma soprattutto più tranquillo e decisamente più rilassante

Una alternativa alla spiaggia: forse la motivazione “principe” per la scelta della piscina rispetto alla spiaggia che alla lunga potrebbe stancare e non risultare più piacevole

Tutto questo però non sarebbe possibile senza la giusta location che possa unire tranquillità e qualità come a Il Monastero che a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, dispone di una meravigliosa piscina di circa 650 mq immersa in una vera e propria oasi verde in assoluto pieno Relax.

Spiaggia, un classico… sempreverde

Rimanendo sempre nelle coste della Sardegna, se la piscina non è di nostro gradimento le alternative non mancano. L’isola, infatti, propone tra le coste e le spiagge più belle e spettacoli di tutta Italia e non solo. Anche qui gli esempi di sprecano e potremmo citare:

La spiaggia di Kal’e Moru

La spiaggia di Mari Pintau

La spiaggia di Capo Ferrato

Insomma, tante possibilità per una opzione, la spiaggia, che rimane sempre la scelta preferita degli italiani in termini di vacanze. Un classico intramontabile e sempreverde che non delude mai.

Il consiglio finale non può che essere quello di fare sempre una scelta privilegiando la qualità per le proprie vacanze e le soluzioni in Sardegna non mancano di certo e quella de Il Monastero è l’esempio evidente di come si possa coniugare eleganza, sobrietà, comfort e bellezza per tutta la famiglia che potrà decidere di passare in qualsiasi momento una giornata di relax godendo della natura, del mare o di una piscina spettacolare in cui immergersi totalmente per ritemprare corpo e spirito.