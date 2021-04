Covid, morto un 67enne a Selargius: “Contagi raddoppiati in 3 settimane”

“Settantatré nuovi casi in poco più di due settimane sono tanti. Troppi e preoccupanti”, aggiunge Concu. “voglio riflettere con voi su questo dato, perché non credo corretto e neanche onesto davanti agli enormi sacrifici che da oltre un anno vengono chiesti e fatti, continuare con la retorica facile del “se i contagi aumentano la colpa è dei cittadini e quando diminuiscono il merito è delle istituzioni”. Certo, gli irresponsabili ci sono stati, ci sono e sicuramente continueranno a esserci, e non posso che condannare ancora una volta chi incurante del virus non si attiene alle norme, ma davanti al dato regionale di mercoledì, il peggiore da dicembre, ritengo fondamentale che si faccia di tutto per dare un’accelerata alla campagna vaccinale ancora a rilento. Non si possono ignorare i nostri anziani e i fragili che attendono ancora risposta, costringendoli quasi a elemosinare un diritto – quello alla salute – che non può stare dietro a tempi burocratici dilatati per una serie di ragioni che non voglio né sta a me giudicare.