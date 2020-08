Coronavirus, contagi ancora in aumento in Italia: 845 positivi (23 in Sardegna) e sei morti in campo nazionale

Nel nuovo bollettino sull’epidemia da Coronavirus in Italia la curva epidemica continua a salire: 845 i nuovi casi positivi al Covid19, 23 i positivi di oggi in Sardegna. Sei i nuovi decessi. Aumentano anche le terapie intensive (+2) e i ricoveri (+17). Nel mirino i rientri dalle vacanze, e ieri si è registrato il picco più alto dal 23 maggio. Intanto, settembre è alle porte e, con l’emergenza Coronavirus ancora non superata, non c’è pace per la scuola italiana alle prese con un problematico ritorno in aula. L’allerta è alta, tanto che Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica, ha avvertito: “Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica, che si è rialzata”. Per gli Istituti scolastici, tuttavia, si può star tranquilli: secondo la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, non c’è “nessun rischio per la riapertura”. Anche nel resto del mondo la pandemia corre: secondo l’Oms l’epicentro è in America Latina, ma il continente europeo ‘pesa’ per il 17% dei casi. Continua a leggere qui: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-oggi-bollettino-20-agosto-1.5430875