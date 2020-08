Cagliari, dottoressa del Santissima Trinità positiva al Covid: “È già in isolamento a casa”

Una dottoressa del reparto di Psichatria 1 del Santissima Trinità di Cagliari è risultata positiva al Coronavirus. L’esito del tampone non ha lasciato dubbi: la donna, ultracinquantenne, si trova già a casa sua, in regime di isolamento, proprio come previsto dal protocollo. “L’intero padiglione è stato fatto sgomberare, i pazienti sono stati trasferiti e le operazioni di sanificazione sono già in corso, i pazienti potrebbero ritornare lì già in serata”. A confermarlo a Casteddu Online è il direttore del presidio ospedaliero, Sergio Marracini: “Ho già parlato telefonicamente con la collega, sta bene e ha sintomi lievi. Il contagio è avvenuto quasi sicuramente fuori dall’ospedale”.

“In questa fase”, osserva Marracini, “abbiamo sperimentato e confermato che la sintomatologia” del Coronavirus “è molto più contenuta. La collega non ha nemmeno la febbre”.