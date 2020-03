Coronavirus, l’ultimo bollettino: 10.149 casi totali in Italia, Conte non esclude nuova stretta

In totale dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 10.149 casi totali Italia: 1.004 guariti e 631 decessi. Come ha spiegato il capo della protezione civile: “Non sono morti per Coronavirus ma con Coronavirus”. Ovvero avevano altre patologie più gravi e un sistema immunitario già compromesso